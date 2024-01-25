Маккиннон стал вторым после Кучерова игроком, набравшим 80 очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода хозяева впереди — 4:0.

В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Натан Маккиннон. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, забросив три подряд шайбы «лавин» в этой встрече. Благодаря этому нападающий «Колорадо» стал вторым игроком в этом сезоне НХЛ, достигшим отметки в 80 очков.

В нынешнем сезоне он принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и сделал 51 результативную передачу при показателе полезности «+14».

Первым в текущей регулярке планку в 80 очков покорил российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 31 гол и 49 результативных передач в 47 матчах при полезности «+1».