Маккиннон вновь обогнал Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макар (Кольяно) – 19:23 (sh) 2:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 22:39 (pp) 3:0 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 27:00 (pp) 4:0 Маккиннон (Рантанен) – 29:16 4:1 Строум (Пасиоретти, Овечкин) – 47:26 5:1 Рантанен (Друен, Маккиннон) – 50:20 6:1 Маккиннон (Рантанен, Колтон) – 56:14 6:2 Строум (Уилсон, Бир) – 57:37
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон стал автором покера и ассиста, продлив свою результативную серию в домашних матчах до 24 игр. Таким образом, капитан «Эвеланш» вновь обогнал нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона и стал вторым игроком, кто добрался до отметки в 80 очков. На счету Маккиннона 82 (30+52) очка в 48 матчах.
В активе Кучерова 31 гол и 49 результативных передач в 47 матчах при полезности «+1».
Комментарии
- 25 января 2024
-
08:37
-
08:37
-
08:27
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:31
-
07:15
-
07:00
-
06:40
-
06:26
-
06:11
-
06:10
-
05:52
-
05:50
-
05:30
-
05:21
- 24 января 2024
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:17
-
22:42
-
22:36
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
21:58
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:15
-
20:50
Партнерский контент