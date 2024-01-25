Маккиннон вновь обогнал Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон стал автором покера и ассиста, продлив свою результативную серию в домашних матчах до 24 игр. Таким образом, капитан «Эвеланш» вновь обогнал нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона и стал вторым игроком, кто добрался до отметки в 80 очков. На счету Маккиннона 82 (30+52) очка в 48 матчах.

В активе Кучерова 31 гол и 49 результативных передач в 47 матчах при полезности «+1».