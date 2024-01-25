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Александр Овечкин обогнал Парка в списке ассистентов за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин обогнал Парка в списке ассистентов за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин оформил 684-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и обошёл бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 21 результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макар (Кольяно) – 19:23 (sh)     2:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 22:39 (pp)     3:0 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 27:00 (pp)     4:0 Маккиннон (Рантанен) – 29:16     4:1 Строум (Пасиоретти, Овечкин) – 47:26     5:1 Рантанен (Друен, Маккиннон) – 50:20     6:1 Маккиннон (Рантанен, Колтон) – 56:14     6:2 Строум (Уилсон, Бир) – 57:37    
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