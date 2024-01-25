Александр Овечкин обогнал Парка в списке ассистентов за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «столичных» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин оформил 684-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и обошёл бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 21 результативную передачу.