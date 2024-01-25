Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов совершил ряд феноменальных спасений и нейтрализовал выход соперника «два в ноль»

Самсонов совершил ряд феноменальных спасений и нейтрализовал выход соперника «два в ноль»
Комментарии

В ночь с 24 на 25 января мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 1:0 OT одержали хоккеисты «Торонто».

Сухой матч в воротах «кленовых листьев» провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 32 броска по своим воротам. В одном из эпизодов матча россиянин справился с выходом соперника «два в ноль». Нападающие «Виннипега» Морган Бэррон и Адам Лаури вышли вдвоём на одного Самсонова, но россиянин справился сначала с первым броском, а затем совершил феноменальное спасение щитком, лёжа на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам матча Самсонов был признан первой звездой встречи.

Материалы по теме
Видео
Сухой матч Самсонова позволил «Торонто» обыграть «Виннипег» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android