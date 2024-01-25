Самсонов совершил ряд феноменальных спасений и нейтрализовал выход соперника «два в ноль»

В ночь с 24 на 25 января мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 1:0 OT одержали хоккеисты «Торонто».

Сухой матч в воротах «кленовых листьев» провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 32 броска по своим воротам. В одном из эпизодов матча россиянин справился с выходом соперника «два в ноль». Нападающие «Виннипега» Морган Бэррон и Адам Лаури вышли вдвоём на одного Самсонова, но россиянин справился сначала с первым броском, а затем совершил феноменальное спасение щитком, лёжа на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам матча Самсонов был признан первой звездой встречи.