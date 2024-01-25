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Дубль Петерки помог «Баффало» одержать волевую победу над «Лос-Анджелесом»

Дубль Петерки помог «Баффало» одержать волевую победу над «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Копитар (Кемпе, Рой) – 02:55     1:1 Петерка (Козенс) – 05:01     2:1 Кемпе (Даути, Байфилд) – 05:24     3:1 Дюбуа (Лаферрье, Кларк) – 09:44 (pp)     3:2 Петерка (Куинн) – 28:22     3:3 Куинн (Миттельштадт, Джонсон) – 30:30     3:4 Так (Робинсон, Кребс) – 45:49     3:5 Козенс (Петерка, Куинн) – 48:54    

Примечательно, что «Лос-Анджелес» уже к 10-й минуте матча вёл со счётом 3:1. Голы в составе хозяев забили Анже Копитар, Адриан Кемпе и Пьер-Люк Дюбуа. «Баффало» удалось переломить ход матча и забросить четыре безответные шайбы. Дублем отметился немецкий форвард «Сэйбрз» Джон-Джейсон Петерка. Отметим, что «Баффало» проводил второй матч за два дня.

В параллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Чикаго». Матч закончился уверенной победой «Кракен» со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макканн (Эберле, Шульц) – 04:34     2:0 Шварц (Бураковски, Данн) – 07:12     2:1 Андерсон (Джонс, Дикинсон) – 17:20     3:1 Веннберг – 20:15     4:1 Танев (Дюмулен, Картье) – 37:28     4:2 Фолиньо (Курашев, Джонс) – 40:39 (pp)     5:2 Татар (Эберле, Шульц) – 44:28     6:2 Татар (Борген, Макканн) – 56:22    

Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Томаш Татар.

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