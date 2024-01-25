Дубль Петерки помог «Баффало» одержать волевую победу над «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сэйбрз». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Примечательно, что «Лос-Анджелес» уже к 10-й минуте матча вёл со счётом 3:1. Голы в составе хозяев забили Анже Копитар, Адриан Кемпе и Пьер-Люк Дюбуа. «Баффало» удалось переломить ход матча и забросить четыре безответные шайбы. Дублем отметился немецкий форвард «Сэйбрз» Джон-Джейсон Петерка. Отметим, что «Баффало» проводил второй матч за два дня.

В параллельном матче «Сиэтл» на своей площадке принимал «Чикаго». Матч закончился уверенной победой «Кракен» со счётом 6:2.

Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Томаш Татар.