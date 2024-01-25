Киф — об игре Самсонова с «Виннипегом»: он сыграл идеально и был великолепен

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался в восторге от игры вратаря Ильи Самсонова в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Россиянин отразил 32 броска и оформил шат-аут, став первой звездой матча.

«Он сыграл идеально! Он был великолепен от начала до конца матча. Он был хорош в начале игры, когда соперник бросал шайбу со всех сторон, и он, очевидно, был великолепен в тех немногих высококлассных моментах, которые у них были, он был потрясающим. Просто ещё один «кирпичик» для него, чтобы выглядеть так же уверенно, как и всегда», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

По ходу матча россиянин отметился великолепным моментом, где не позволил двум нападающим «Виннипега» забить шайбу при выходе «два в ноль».