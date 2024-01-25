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Натан Маккиннон оценил свой покер в ворота «Вашингтона»

Натан Маккиннон оценил свой покер в ворота «Вашингтона»
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Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил свой покер в ворота «Вашингтона» (6:2). Нападающий забросил четыре шайбы, стал автором результативной передачи и был признан первой звездой матча.

«Конечно, всегда приятно забить четыре гола, и я бы солгал, если бы сказал что-нибудь другое. Хоккей – весёлый вид спорта. Иногда шайбы заходят в ворота, иногда нет. Сейчас мои броски доходят до цели», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

Капитан «Эвеланш» вновь обогнал нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона и стал вторым игроком, кто добрался до отметки в 80 очков. На счету Маккиннона 82 (30+52) очка в 48 матчах.

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