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«Это для него неприемлемо». Беднар рассказал о характере Натана Маккиннона

«Это для него неприемлемо». Беднар рассказал о характере Натана Маккиннона
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил мастерство нападающего Натана Маккиннона, оформившего покер в победном матче с «Вашингтоном» (6:2).

«Мне очень нравится его ментальность, потому что чем важнее становятся матчи, тем лучше он играет. Это касается не только его выступления в этом сезоне или в каких-либо ещё. Он старается выиграть каждый матч и фокусируется на том, чтобы вести команду за собой.

Он делает все эти вещи для победы и ожидает увидеть подобное от каждого игрока в команде. Его разочаровывает, если он видит, что кто-то в команде не выкладывается на полную и не отдаёт все силы ради победы. Это неприемлемо для него, и мне это очень нравится. Все настоящие победители придерживаются подобной ментальности», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

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