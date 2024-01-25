Юрзинов-ст.: сокращение лимита на легионеров позволило сделать шаг вперёд нашему хоккею

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший заявил, что сокращение лимита на легионеров помогло развитию КХЛ и всему отечественному хоккею. Напомним, в нынешнем сезоне лимит на легионеров снижен до трёх человек.

«Моё мнение относительно легионеров вы знаете. В нынешних условиях, когда границы полузакрыты, трёх хороших легионеров на команду трудно найти. Считаю, что сокращение лимита позволило сделать шаг вперёд и КХЛ, и всему нашему хоккею», – цитирует Юрзинова Russia-hockey.ru.

На прошедшем ранее совещании с руководителями и генеральными менеджерами клубов КХЛ выдвигался на обсуждение вопрос о возвращении лимита в пять легионеров, который был в прошлых сезонах лиги.