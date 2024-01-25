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Мэттьюс повторил достижение Ковальчука по голам до 27 лет, у Овечкина лишь на один больше

Мэттьюс повторил достижение Ковальчука по голам до 27 лет, у Овечкина лишь на один больше
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором единственной шайбы в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Американский форвард забил 338-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Мэттьюс повторил достижение Ильи Ковальчука (338) и вышел на девятое место в истории лиги по голам в возрасте до 27 лет. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лишь на один гол больше. Мэттьюсу исполнится 27 лет 17 сентября 2024 года.

Первая десятка по голам в возрасте до 27 лет выглядит следующим образом:

1. Уэйн Гретцки, 573 гола.
2. Марио Лемье, 408.
3. Майк Босси, 403.
4. Стив Айзерман, 387.
5. Дэйл Хаверчак, 379.
6. Мишель Гуле, 366.
7. Яри Курри, 354.
8. Александр Овечкин, 339.
9–10. Остон Мэттьюс, 338.
9–10. Илья Ковальчук, 338.

Всего в карьере НХЛ на счету Мэттьюса 599 (338+261) очков в 526 матчах.

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