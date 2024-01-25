Немчинов: Цыплаков готов играть в НХЛ и может там закрепиться

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов считает, что нападающий «Спартака» Максим Цыплаков готов к игре в НХЛ. По сообщениям СМИ и агента игрока, на форварда претендуют ряд клубов НХЛ.

«В этом сезоне он прибавил, это показывает его результативность. Последний матч с «Динамо» он очень здорово провёл. По НХЛ пока начали гулять слухи, что его приглашают. Когда будут конкретные предложения, тогда можно будет что-то обсуждать.

Думаю, что он готов играть в НХЛ. При стечении обстоятельств может там закрепиться. Всё зависит от того, в какую команду попадёт, какую роль ему доверят», — цитирует Немчинова Legalbet.

Цыплаков отметился покером в недавнем матче с московским «Динамо» (6:3). Нападающий стал автором самого быстрого покера со старта матча в истории КХЛ. На это хоккеисту потребовалось 26 минут 58 секунд. Форвард в текущем сезоне КХЛ провёл 54 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 12 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко.