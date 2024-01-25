«Боевой ритм всё равно надо набрать». Нападающий московского «Динамо» — о Ковальчуке

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков высказался об игре нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне КХЛ.

«Да, неплохо двигается. Думаю, с каждым матчем будет набирать форму. Знаю, что Ковальчук очень хорошо тренировался, но боевой ритм всё равно надо набрать. Он действительно может настроить игроков, зарядить эмоциями. Ковальчук — очень эмоциональный человек. Он всегда помогает в раздевалке и молодым хоккеистам, и опытным. Хочется с ним общаться, играть, быть в одной раздевалке», — приводит слова Каблукова «Известия».

40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года. Ковальчук провёл 11 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при показетеле полезности «-3».

Каблуков в нынешнем сезоне сыграл 54 встречи, где набрал 5 (2+3) очков.