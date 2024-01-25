Форвард СКА Глотов — о плей-офф: готов играть хоть с командой НХЛ

Нападающий СКА Василий Глотов поделился ожиданиями и целями на предстоящий Кубок Гагарина — 2024, который стартует в КХЛ 29 февраля 2024 года и закончится не позже 29 апреля.

«СКА может сыграть с ЦСКА на первом этапе плей-офф? Прекрасно. А так для меня нет разницы, с кем играть. Я хочу побеждать, выиграть Кубок Гагарина. Готов играть с любой командой, хоть из НХЛ. Не хочу загадывать, кто нам попадётся в плей-офф. У нас есть одна цель в команде, и мы от неё не отступаем. Я смотрю таблицу. Мы хотим занять первое место и идём к этому, проходим через некоторые сложности. Мы займём первое место по итогам регулярного чемпионата и будем идти за Кубком Гагарина», — приводит слова Глотова «Спорт День за Днём».

Победа над «Барысом» позволила СКА подняться на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 75 очков после 55 встреч. От лидирующего «Локомотива» армейцев отделяет лишь одно очко.

Ранее стало известно, что клуб с берегов Невы стал первым, кто одержал 400 домашних побед в лиге.