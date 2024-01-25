Полиция Канады продолжает расследование сексуального насилия во время МЧМ-2003

Региональная полиция Галифакса продолжает расследовать сексуальное насилие, которое предположительно произошло в городе во время молодёжного чемпионата мира-2003 и в котором участвовали несколько членов сборной Канады, сообщает TSN со ссылкой на представителя полиции.

«Как и в любом расследовании, следователи собирают доказательства, отслеживают версии, разговаривают с людьми, которые могут располагать информацией, изучают многочисленные возможности для продвижения нашей работы. Мы хотим, чтобы жертвы знали, что срока давности не существует, и мы можем оказать помощь на любой стадии», — заявил констебль Джон МакЛауд.

В финальной встрече на МЧМ-2003 сборная России победила хозяев со счётом 3:2.

Напомним, ранее стало известно, что пятерым членам молодёжной команды Канады-2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии.