«Сложно победить с одним звеном». Яшкин о том, почему с «Динамо» не выиграл Кубок Гагарина

30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, почему ему не удалось выиграть Кубок Гагарина с московским «Динамо», в котором форвард провёл два сезона.

«Почему с „Динамо“ не удалось дойти до Кубка Гагарина? Этому есть одно объяснение. Сложно выиграть с одним звеном. Особенно в плей-офф. Если статистику посмотреть, там очки третьего-четвёртого звена важнее первого. Обидно было. То ковид нам плей-офф закрыл, хотя у нас были шансы, потом СКА проиграли. Если играть на износ и пытаться всё вытащить одним-двумя звеньями, то к третьему раунду сил уже не будет», — приводит слова Яшкина официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне за 36 игр Яшкин набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 250 матчей и 230 (140+90) результативных действий.

Ранее Яшкин рассказал о совместной игре с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в «столичном» клубе.