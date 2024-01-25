Илья Каблуков установил два новых рекорда в истории московского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» принимает московское «Динамо».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В матче принимает участие нападающий гостей Илья Каблуков, для которого эта встреча стала 129-й кряду в составе московского «Динамо». Благодаря этому 36-летний форвард установил сразу два новых рекорда в клубной истории.

Каблуков превзошёл достижение Дмитрия Афанасенкова (128 матчей) по продолжительности «железной» серии для форвардов «Динамо» в истории чемпионатов России и КХЛ. Так же Каблуков стал первым игроком в истории «Динамо» в КХЛ, кто сыграл 129 матчей подряд со старта своей карьеры в московском клубе. Прежнее достижение принадлежало защитнику Андрею Сергееву (128 матчей).

Олимпийский чемпион 2018 года пополнил состав «Динамо» перед началом прошлого сезона, и за полтора года выступления в клубе до сих пор не пропустил ни одного матча.