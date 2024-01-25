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Илья Каблуков установил два новых рекорда в истории московского «Динамо»

Илья Каблуков установил два новых рекорда в истории московского «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» принимает московское «Динамо».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Перерыв
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл, Гусев) – 17:55 (5x5)    

В матче принимает участие нападающий гостей Илья Каблуков, для которого эта встреча стала 129-й кряду в составе московского «Динамо». Благодаря этому 36-летний форвард установил сразу два новых рекорда в клубной истории.

Каблуков превзошёл достижение Дмитрия Афанасенкова (128 матчей) по продолжительности «железной» серии для форвардов «Динамо» в истории чемпионатов России и КХЛ. Так же Каблуков стал первым игроком в истории «Динамо» в КХЛ, кто сыграл 129 матчей подряд со старта своей карьеры в московском клубе. Прежнее достижение принадлежало защитнику Андрею Сергееву (128 матчей).

Олимпийский чемпион 2018 года пополнил состав «Динамо» перед началом прошлого сезона, и за полтора года выступления в клубе до сих пор не пропустил ни одного матча.

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