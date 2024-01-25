Андрей Разин рассказал, почему отказался от ведения социальных сетей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, почему отказался от ведения собственных страниц в социальных сетях.

«Я закончил с активным ведением соцсетей? Нужно начать с того, как я её начал. Обо мне ведь много гадостей ходило, что я хоккеистов гноблю, бью. Узнал, что есть такая сеть, сейчас запрещенная, сначала обратился к ней. Показывал там свои тренировки, отношение к команде и ребятам, личные фотографии. Потом открыл Telegram, но закрыл его по элементарной причине. Мне сказали, что после одного из поражений руководители в VIP-ложе сказали: „Вот, соцсети мешают“ (смеётся). Выбор был очевиден: лучше я закрою соцсети, но останусь с работой», — сказал Разин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд New».