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Андрей Разин рассказал, почему отказался от ведения социальных сетей

Андрей Разин рассказал, почему отказался от ведения социальных сетей
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, почему отказался от ведения собственных страниц в социальных сетях.

«Я закончил с активным ведением соцсетей? Нужно начать с того, как я её начал. Обо мне ведь много гадостей ходило, что я хоккеистов гноблю, бью. Узнал, что есть такая сеть, сейчас запрещенная, сначала обратился к ней. Показывал там свои тренировки, отношение к команде и ребятам, личные фотографии. Потом открыл Telegram, но закрыл его по элементарной причине. Мне сказали, что после одного из поражений руководители в VIP-ложе сказали: „Вот, соцсети мешают“ (смеётся). Выбор был очевиден: лучше я закрою соцсети, но останусь с работой», — сказал Разин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд New».

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