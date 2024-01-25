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Бывший игрок СКА: армейцы сейчас лучше всех в КХЛ

Бывший игрок СКА: армейцы сейчас лучше всех в КХЛ
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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик высказался о качестве игры армейского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы просто сильнее. СКА может оступиться, дать слабину, не настроиться на кого-то, как было в матче с минским «Динамо». Но в целом команда — на ходу, будет держать свой уровень. А уровень СКА — высокий. ЦСКА тоже в советскую пору оступался. А он был настоящий гегемон. Выше в таблице сейчас — только „Металлург“, „Авангард“ и „Локомотив“, СКА не хуже этих команд? СКА — лучше», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, победа над «Барысом» позволила СКА подняться на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 75 очков после 55 встреч. От лидирующего «Локомотива» армейцев отделяет лишь одно очко.

Ранее нападающий СКА Василий Глотов поделился ожиданиями и целями на предстоящий Кубок Гагарина — 2024.

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