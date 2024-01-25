Министр спорта Матыцин ответил на вопрос об изменении количества легионеров в КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что окончательного решения об изменении количества легионеров в заявке на матч в КХЛ ещё не принято.

«Договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России и Минспорт о новом лимите на легионеров? Пока нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч. Клиентами Вольски являются защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и игрок обороны минского «Динамо» Роб Хэмилтон.

Отметим, что из-за нарушения лимита на легионеров 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения.