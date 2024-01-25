Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Министр спорта Матыцин ответил на вопрос об изменении количества легионеров в КХЛ

Министр спорта Матыцин ответил на вопрос об изменении количества легионеров в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что окончательного решения об изменении количества легионеров в заявке на матч в КХЛ ещё не принято.

«Договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России и Минспорт о новом лимите на легионеров? Пока нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров. Сейчас действует лимит в три иностранных игрока в заявке на матч. Клиентами Вольски являются защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и игрок обороны минского «Динамо» Роб Хэмилтон.

Отметим, что из-за нарушения лимита на легионеров 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения.

Материалы по теме
Хоккейный агент сообщил, что со следующего сезона КХЛ вернёт лимит в пять легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android