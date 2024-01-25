Тренин: здорово, когда в команду приезжает кто-то из России, даже если он тебе не нравится

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о проблеме языкового барьера в Северной Америке.

“Теперь, когда я здесь уже давно, языковой барьер не такая проблема, но всё равно легче общаться с кем-то, кто говорит на твоём языке, и с кем ты можешь обсудить новости, происходящие в России. Когда в команду приезжает кто-то из твоей страны, это здорово. Вы держитесь вместе. Даже если они тебе на самом деле не нравятся (улыбается)», — приводит слова Тренина The Athletic.

В нынешнем сезоне Тренин сыграл 44 встречи, в которых записал на свой счёт 9 (7+2) очков.

Ранее обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус рассказал увлекательную историю о том, как Тренин преодолевал языковые трудности после своего переезда в Северную Америку.