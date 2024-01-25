Защитник Шакир Мухамадуллин вызван в «Сан-Хосе» из АХЛ

Российский защитник Шакир Мухамадуллин вызван в «Сан-Хосе Шаркс» из клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда», сообщает пресс-служба «акул».

22-летний Мухамадуллин в этом сезоне принял участие в 39 матчах за «Барракуду», набрав 26 (5+21) очков, установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях. Мухамадуллин делит второе место в команде АХЛ по передачам и четвёртое по очкам. Среди защитников АХЛ он занимает шестое место по передачам и 10-е по результативным баллам.

За свою карьеру в АХЛ он принял участие в 51 игре регулярного сезона, набрав 36 (6+30) очков и заработав 24 минуты штрафа.

В составе сборной России Шакир становился серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2019 года и победителем Кубка Глинки/Гретцки 2020 года.