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Московское «Динамо» крупно победило «Куньлунь» в гостях, О'Делл набрал три очка

В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева открыл счёт в игре.

На старте второго игрового отрезка Егор Мартынов с передач Артёма Ильенко и Даниила Пыленкова удвоил преимущество бело-голубых.

В начале третьей двадцатиминутки Девин Броссо с передачи Тайлера Вона размочил счёт во встрече. Спустя 39 секунд Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Джордан Уил с передачи Егора Петухова забросил четвёртую шайбу «Динамо» в игре. На 16-й минуте периода Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла довёл счёт до крупного.

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