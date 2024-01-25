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Московское «Динамо» крупно победило «Куньлунь» в гостях, О'Делл набрал три очка

Московское «Динамо» крупно победило «Куньлунь» в гостях, О'Делл набрал три очка
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В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева открыл счёт в игре.

На старте второго игрового отрезка Егор Мартынов с передач Артёма Ильенко и Даниила Пыленкова удвоил преимущество бело-голубых.

В начале третьей двадцатиминутки Девин Броссо с передачи Тайлера Вона размочил счёт во встрече. Спустя 39 секунд Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Джордан Уил с передачи Егора Петухова забросил четвёртую шайбу «Динамо» в игре. На 16-й минуте периода Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (О'Делл, Гусев) – 17:55 (5x5)     0:2 Мартынов (Ильенко, Пыленков) – 21:54 (5x5)     1:2 Броссо (Вон) – 42:03 (5x4)     1:3 О'Делл (Рашевский, Менелл) – 42:42 (5x5)     1:4 Уил (Петухов) – 54:03 (en)     1:5 Кудрявцев (О'Делл) – 55:36 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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