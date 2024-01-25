Кудашов: видел, как готовились к «Спартаку», но такие дни бывают. Отреагировали правильно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над «Куньлунем» (5:1) и рассказал о настрое команды после поражения в столичном дерби от «Спартака» (3:6).

«Во всех трёх периодах получилась хорошая игра, от самого начала и до конца, практически не отдавали сопернику преимущества за исключением нескольких смен. А так – справились и в обороне, и в атаке. По движению неплохо выглядели. Всё нормально.

Играли экономно? Не то, чтобы экономно. Просто, когда соперник владеет шайбой, нет смысла бегать, поэтому так и выглядит, что переходим на режим экономии, потому что надо обороняться и ты меньше двигаешься. А когда сам находишься с шайбой, то больше двигаешься, потому что атакуешь. В игре всегда бывают разные ситуации. Какие-то смены проводили в режиме экономии, так как соперник владел шайбой, а где-то уже мы добавляли.

В таком календаре нет времени долго расстраиваться после таких поражений, как от «Спартака»? Расстраиваться и радоваться всё равно надо, только времени на это меньше уходит, тут я полностью с вами согласен. Долго не погорюешь, потому что впереди следующая игра. И сейчас тоже долго не порадуешься, потому что через день следующий матч.

Естественно, что после таких поражений команда собирается. Но, если вернуться к той игре со «Спартаком», то такие дни бывают. Я видел, как команда готовилась, но такое бывает в хоккее: всё залетает, ничего не получается, и это был один из тех дней. Поэтому естественно, был и разговор, и собрание, и повышенные тона. Всё было как обычно, и команда правильно отреагировала», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.