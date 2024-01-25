Кудашов: понимаем, что судейство в плей-офф будет более строгим. Готовим «Динамо» к этому

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (5:1) поделился ожиданиями от судейства в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Второй раз за последние четыре матча не получили ни одного большинства? Радует, что мы сегодня сделали игру «пять на пять», забив все голы. Но расстраивает, что со «Спартаком» всё пропустили в равных составах.

Здесь нахлёстывает одно на другое, но мы прекрасно понимаем, что судейство в плей-офф всё-таки будет более строгим, и зарабатывать эти удаления будет намного сложнее. Мы в принципе готовим команду к этому и разговариваем об этом. Пытаемся искать пути, как можно заработать эти удаления», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.