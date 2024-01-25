39-летний Паризе подпишет контракт с «Колорадо», форвард ещё не играл в текущем сезоне

39-летний американский нападающий Зак Паризе, вероятнее всего, подпишет контракт с «Колорадо Эвеланш» после перерыва на Матч звёзд НХЛ, сообщает журналист Майкл Руссо.

Форвард в этом сезоне не имел контракта, после того как после окончания прошлого сезона покинул «Нью-Йорк Айлендерс», где в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 21 шайбу и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 34 очка. В шести играх плей-офф — 2023 остался без очков с двумя минутами штрафа.

Паризе на драфте НХЛ 2003 года был выбран в первом раунде под общим 17-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Зак — серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере (2010), победитель моложёного чемпионата мира 2004 года.