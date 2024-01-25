Защитник «Металлурга» назвал самый неприятный момент в КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Ерёменко рассказал, что считает разные размеры площадок у клубов самым неприятным моментом в КХЛ.

«На самом деле КХЛ, безусловно, развивается. Если брать самое неприятное – это то, что площадки не везде одинаковые. Действительно, я считаю, что нужно приходить к какому-то единому формату. Потому что тяжело, когда, например, в плей-офф ты играешь с какой-то командой, приезжаешь туда, играешь там на маленькой площадке, а домой, например, приезжаешь – у тебя другая. На самом деле, это очень чувствуется», — приводит слова Ерёменко Metaratings.by.

24-летний белорусский игрок обороны в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Магнитогорский клуб после 56 встреч набрал 78 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги.