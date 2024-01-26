Никита Кучеров сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Для россиянина эта передача стала 50-й в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых забил 31 гол и сделал 50 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучеров забил 307 голов и сделал 503 результативные передачи в 692 матчах.

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