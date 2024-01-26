Никита Кучеров сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Для россиянина эта передача стала 50-й в нынешнем сезоне НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 48 матчах, в которых забил 31 гол и сделал 50 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучеров забил 307 голов и сделал 503 результативные передачи в 692 матчах.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24 1:1 Келлер (Браун, Макбэйн) – 08:40 2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26 3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36 4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp) 5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18 5:2 Дурзи (Келлер, Шмальц) – 36:59
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