Стэмкос повторил достижение Овечкина и Малкина в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился Стивен Стэмкос. Таким образом, канадский нападающий стал 29-м игроком в истории НХЛ, набравшим не менее 1100 очков за одну команду.

Отметим, помимо Стэмкоса только Александр Овечкин, Евгений Малкин, Патрик Кейн и Анже Копитар — единственные действующие игроки, сделавшие это на сегодняшний день.

В нынешнем сезоне НХЛ Стэмкос принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 25 результативных передач.