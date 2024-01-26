Кучеров обошёл Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, он набрал 812 очков за карьеру в НХЛ и обошёл Сергея Гончара (811) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Кучеров занимает девятое место по этому показателю.

Следующей целью Кучеров является Вячеслав Козлов, который за карьеру в НХЛ набрал 853 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1514).