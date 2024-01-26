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Кучеров обошёл Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Кучеров обошёл Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, он набрал 812 очков за карьеру в НХЛ и обошёл Сергея Гончара (811) в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Кучеров занимает девятое место по этому показателю.

Следующей целью Кучеров является Вячеслав Козлов, который за карьеру в НХЛ набрал 853 очка. Лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1514).

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26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24     1:1 Келлер (Браун, Макбэйн) – 08:40     2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26     3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36     4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp)     5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18     5:2 Дурзи (Келлер, Шмальц) – 36:59     6:2 Гленденинг (Мереля) – 47:32     6:3 Круз (Кули) – 51:48    
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