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Никита Кучеров вернулся на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Никита Кучеров вернулся на первое место в бомбардирской гонке НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский нападающий забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс».

Теперь на счету Кучерова 83 (32+52) очка, что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Россиянин обошёл нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого 82 очка в нынешнем сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучеров забил 308 голов и сделал 505 результативных передач в 692 матчах.
Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Сергея Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и теперь занимает девятое место по этому показателю.

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13 января 2010, среда. 22:00 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 0
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