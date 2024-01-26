Никита Кучеров вернулся на первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский нападающий забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс».

Теперь на счету Кучерова 83 (32+52) очка, что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Россиянин обошёл нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого 82 очка в нынешнем сезоне.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучеров забил 308 голов и сделал 505 результативных передач в 692 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Сергея Гончара в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ и теперь занимает девятое место по этому показателю.