Рэддиш забил второй по скорости гол в истории «Тампы» среди защитников с начала матча

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Даррен Рэддиш, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи, Люк Гленденинг, а также российский нападающий Никита Кучеров.

Примечательно, что Рэддиш открыл счёт в матче спустя 24 секунды после стартового вбрасывания. Даррен забил второй по скорости гол в истории «Тампы» среди защитников с начала матча. В 2002 году Кори Сарич отличился спустя 12 секунд после начала встречи и установил клубный рекорд в этой номинации. Второе место теперь занимает Рэддиш.