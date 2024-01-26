Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голы Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть «Калгари»

Голы Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть «Калгари»
Комментарии

Сегодня, 26 января, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, а также Дэймон Сиверсон, Александр Тексье и Адам Фантилли.

За «Калгари» голами отметились Маккензи Уигар и Коннор Зари.

После 47 матчей «Коламбус» занимает 15-е место в Восточной конференции с 39 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке, набрав 47 очков в 48 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Веренски, Силлинджер) – 02:50     1:1 Уигар (Манджапане, Коулман) – 07:26     1:2 Сиверсон – 11:48     2:2 Зари (Коронато, Андерссон) – 14:42     2:3 Тексье (Гудбрансон) – 26:33 (sh)     2:4 Воронков (Фантилли, Сиверсон) – 53:43 (pp)     2:5 Фантилли (Чинахов) – 58:18    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android