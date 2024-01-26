Голы Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть «Калгари»
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Сегодня, 26 января, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).
В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, а также Дэймон Сиверсон, Александр Тексье и Адам Фантилли.
За «Калгари» голами отметились Маккензи Уигар и Коннор Зари.
После 47 матчей «Коламбус» занимает 15-е место в Восточной конференции с 39 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке, набрав 47 очков в 48 играх.
Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Веренски, Силлинджер) – 02:50 1:1 Уигар (Манджапане, Коулман) – 07:26 1:2 Сиверсон – 11:48 2:2 Зари (Коронато, Андерссон) – 14:42 2:3 Тексье (Гудбрансон) – 26:33 (sh) 2:4 Воронков (Фантилли, Сиверсон) – 53:43 (pp) 2:5 Фантилли (Чинахов) – 58:18
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