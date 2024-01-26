Голы Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть «Калгари»

Сегодня, 26 января, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, а также Дэймон Сиверсон, Александр Тексье и Адам Фантилли.

За «Калгари» голами отметились Маккензи Уигар и Коннор Зари.

После 47 матчей «Коламбус» занимает 15-е место в Восточной конференции с 39 очками. «Калгари» расположился на 12-й строчке, набрав 47 очков в 48 играх.

Следующий матч «Коламбус» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».