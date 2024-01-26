«Эдмонтон» вошёл в тройку рекордсменов НХЛ по длительности победной серии

«Эдмонтон Ойлерз» благодаря крупной победе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Чикаго Блэкхоукс» (3:0) продолжил свою рекордную серию, состоящую из 15 положительных результатов.

Эта победа позволила «нефтяникам» сравняться с рекордной серией «Питтсбург Пингвинз» сезона-2012/2013. Длительнее серии были только два раза – у «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2016/2017, когда было одержано 16 побед кряду, и у всё того же «Питтсбурга», чья серия из 17 игр является рекордной.

Напомним, в следующих встречах «Эдмонтон» примет «Нэшвилл Предаторз» (28 января), а затем начнёт выездную серию с «Вегас Голден Найтс» (7 февраля), «Анахайм Дакс» (10 февраля) и «Лос-Анджелес Кингз» (11 февраля).

«Эдмонтон», набрав 57 очков в 44 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.