Лайпсик: для меня большая честь получить российский паспорт — я очень рад!

29-летний нападающий санкт-петербургского СКА Брендан Лайпсик поделился эмоциями от завершения процесса получения российского гражданства, а также рассказал об изучении русского языка.

«Оформление документов и ожидание одобрения заявки на гражданство заняли некоторое время. Разумеется, для меня большая честь получить российский паспорт — я очень рад!

Реакция в команде? Парни поздравили меня, сказали несколько приятных и забавных слов на русском (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Как‑то так.

Изучение русского языка? Моего русского достаточно, чтобы решать небольшие бытовые задачи, заказать еду в ресторане — всё в таком духе. У меня большие планы на предстоящее лето. Буду усиленно заниматься русским языком. В первую очередь подтягивать словарный запас. Хочу, чтобы я мог больше говорить по‑русски в течение дня и обсуждать не только хоккей (улыбается. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Лайпсика пресс-служба СКА на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Лайпсик принял участие в 18 матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на его счету 222 встречи и 146 (56+90) очков.