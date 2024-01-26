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Защитник «Амура» исполнил эффектный силовой приём на Алалыкине, уложив его на лёд

Защитник «Амура» исполнил эффектный силовой приём на Алалыкине, уложив его на лёд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт не открыт – 0:0.

В конце первого периода 28-летний российский защитник «Амура» Иван Мищенко встретил у своей синей линии нападающего уфимского клуба Данила Алалыкина, эффектно уложив его на лёд силовым приёмом, едва не исполнив «мельницу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Мищенко провёл 51 матч в составе «Амура», в которых отметился 15 (3+12) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в КХЛ на его счету 352 игры и 78 (21+57) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Дроздов, Шмелёв) – 31:36 (5x4)    
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