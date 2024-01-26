Защитник «Амура» исполнил эффектный силовой приём на Алалыкине, уложив его на лёд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт не открыт – 0:0.

В конце первого периода 28-летний российский защитник «Амура» Иван Мищенко встретил у своей синей линии нападающего уфимского клуба Данила Алалыкина, эффектно уложив его на лёд силовым приёмом, едва не исполнив «мельницу».

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В нынешнем сезоне Мищенко провёл 51 матч в составе «Амура», в которых отметился 15 (3+12) результативными действиями при показателе полезности «+5». Всего в КХЛ на его счету 352 игры и 78 (21+57) очков.