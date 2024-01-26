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«Меня застали врасплох». Патрик Руа – о торжественной церемонии перед игрой с «Монреалем»

«Меня застали врасплох». Патрик Руа – о торжественной церемонии перед игрой с «Монреалем»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высказался о подготовленной для него церемонии в честь его возвращения в Монреаль одноимённым клубом «Монреаль Канадиенс», за который он выступал на протяжении долгих лет в игровой карьере.

«Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Я никогда не смотрю на медиа-куб, но меня застали врасплох, и я кое-что увидел, но в таких играх, как эта, нужно просто быть сосредоточенным. Я с самого начала говорил, что дело не во мне, а в моей команде», — приводит слова Руа пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Руа выступал в «Монреале» с 1984 по 1996 год. За этот период он сумел дважды взять Кубок Стэнли. Ему принадлежал рекорд по числу побед (551) и по количеству сыгранных матчей (1029) среди всех вратарей лиги. В ноябре 2006 года он был включён в Зал славы НХЛ.

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