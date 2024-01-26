Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мальцев — о ситуации с травмами в «Спартаке»: победить можно любым составом!

Мальцев — о ситуации с травмами в «Спартаке»: победить можно любым составом!
Комментарии

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев высказался о большом количестве травмированных игроков в команде, назвав это хорошей возможностью для молодых игроков, чтобы проявить себя.

«Это шанс для молодых ребят как-то проявить себя, поиграть в первом, втором звене. Индивидуально, конечно, обидно получать травмы, но на команде это особо не сказывалось. Да, у «Спартака» были поражения, но с травмами это не связано. Победить можно любым составом!» — приводит слова Мальцева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Материалы по теме
Рашевский — о следующем матче «Динамо»: хотим отомстить «Спартаку»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android