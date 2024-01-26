Мальцев — о ситуации с травмами в «Спартаке»: победить можно любым составом!

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев высказался о большом количестве травмированных игроков в команде, назвав это хорошей возможностью для молодых игроков, чтобы проявить себя.

«Это шанс для молодых ребят как-то проявить себя, поиграть в первом, втором звене. Индивидуально, конечно, обидно получать травмы, но на команде это особо не сказывалось. Да, у «Спартака» были поражения, но с травмами это не связано. Победить можно любым составом!» — приводит слова Мальцева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».