«Витязь» проиграл «Созвездию» в полуфинале Кубка Ляпкина среди юношей 2013 года рождения

С 18 по 21 января в Балашихе проходил 13-й хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина среди юношей 2013 г.р. В турнире приняли участие 12 команд, разделённые на предварительном этапе соревнования на две группы.

По итогам группового этапа в плей-офф отобрались по четыре лучшие команды из каждой группы. В группе A лучшим стал «Спартак», а победителем группы B – команда «Созвездие», одержавшая пять побед в пяти матчах. По итогам четвертьфиналов в полуфинал пробились «Спартак», «Созвездие», «Балашиха» и «Витязь».

На этой стадии турнира «Спартак» переиграл «Балашиху» (6:1), а во втором полуфинале «Созвездие» в серии буллитов сотворило сенсацию, взяв верх над подольским «Витязем» (5:4 Б). По ходу матча хоккеисты из Подольска вели с преимуществом в две шайбы, но москвичи смогли отыграться и добыть путёвку в финал в буллитной серии. Автором решающего броска в ворота «Витязя», стал Кирилл Сердюк.

«Ребята показали на турнире великолепный результат, обойдя соперников из групп Б и А. В финале уступили одной из самых сильных команд России по 2013 году «Спартаку». Но это лишь закалило команду. Как говорят сами ребята, им есть куда расти. И это правда, ведь буквально за один год команда вышла из группы В в Открытом первенстве г. Москвы, а в данный момент лидирует в группе Б и явно метит в А», – подвели итоги своего выступления на турнире в команде «Созвездие», которую тренируют Александр Тулынин и Иван Ляскевич.

Иван Ляскевич, тренер команды 2013 года рождения, рассказал, что ждёт «Созвездие» в следующем сезоне:

«В планах перейти в группу А регулярки ФХМ и обеспечить команду спорт-классом в общеобразовательной школе им. Карамзина на смежной с ареной территории — объединить в одно расписание и учёбу, и тренировки. Дети будут с утра приезжать, а вечером уезжать из одного места, что позволит далеко живущим ребятам быть в составе нашей команды, и в целом снизит на них нагрузку поездок с учёбы на тренировки».