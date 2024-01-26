И. Воробьёв — о тенденциях в КХЛ: где-то приходим к истокам советского хоккея

48-летний российский специалист Илья Воробьёв, ранее возглавлявший в КХЛ магнитогорский «Металлург» и санкт-петербургский СКА, высказался о текущих тенденциях в лиге.

«Прежде всего сейчас нужно играть быстро, на другой скорости. Это радует. Мы где-то приходим к истокам советского хоккея. Больше становится команд, которые так играют. Мы должны отличаться количеством голов и зрелищной игрой. Считаю, что лига работает в правильном направлении.

Ездил ли я в «Ванкувер»? Да, где-то неделю это продолжалось, интересный опыт. Познакомился с тренерами, пообщался с ребятами, которых знал, с нашими ребятами. Разговаривали с генменеджером о том, как у нас, как у них, обменялись интересными идеями.

За кем слежу в КХЛ? Нравится интересный хоккей «Северстали», большой шаг вперёд сделал «Спартак», нравится мне Уфа — как они добрали вратаря, иностранцев, сейчас очень плотная команда. У них есть шансы подвинуться далеко. «Лада», которая мне дорога, молодцы. Попали в иностранцев, ребята, которые пришли из Питера, тоже талантливые, им есть что доказывать. Разные команды, разные стили — будет интересный плей-офф», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, Воробьёв в первом же сезоне с «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина – 2016. Всего в КХЛ он провёл 522 матча, в которых одержал 258 побед.