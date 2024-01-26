В КХЛ повторён один из рекордов благодаря хет-трику Николая Кулёмина

Благодаря хет-трику 37-летнего опытного нападающего «Салавата Юлаева» в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0) в лиге повторён один из рекордов. Это отмечает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

Хет-трик Николая Кулёмина стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал 3+ шайбы в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер.

Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона-2014/2015, когда игроки также 30 раз забрасывали 3+ шайбы — 27 хет-триков и три покера.

Напомним, в нынешнем сезоне Кулёмин провёл 41 матч, в которых набрал 24 (12+12) очка, заработав показатель полезности «+9». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.