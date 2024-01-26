Кулёмин оформил первый хет-трик в КХЛ с сентября 2021 года

37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0) оформил первый хет-трик за почти два с половиной года.

Свой последний хет-трик Кулёмин оформил 3 сентября 2021 года в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. Тогда «Салават Юлаев» под руководством финского специалиста Томи Лямся разгромил на выезде «Барыс» (5:1).

Свой первый хет-трик он оформил ещё в составе магнитогорского «Металлурга» в ноябре 2018 года в гостевом матче со «Спартаком» (4:5 Б). Всего за карьеру в КХЛ он оформил три хет-трика.

Напомним, в нынешнем сезоне Кулёмин провёл 41 матч, в которых набрал 24 (12+12) очка, заработав показатель полезности «+9». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.