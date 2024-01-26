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«Металлург» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина – 2024, обыграв «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему они сумели оправиться от поражения в прошлом матче, который состоялся между этими командами двумя днями ранее.

В составе «Металлурга» отличились Максим Карпов, Люк Джонсон, Данила Юров и Павел Акользин. У «Адмирала» забрасывали Антон Берлёв и Дмитрий Бучельников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург», набрав 80 очков в 57 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (43) – на последней строчке.

Благодаря этой победе «Металлург» первым на Востоке обеспечил себе попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.