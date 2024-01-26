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«Металлург» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина – 2024, обыграв «Адмирал»

«Металлург» обеспечил себе участие в Кубке Гагарина – 2024, обыграв «Адмирал»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему они сумели оправиться от поражения в прошлом матче, который состоялся между этими командами двумя днями ранее.

В составе «Металлурга» отличились Максим Карпов, Люк Джонсон, Данила Юров и Павел Акользин. У «Адмирала» забрасывали Антон Берлёв и Дмитрий Бучельников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург», набрав 80 очков в 57 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (43) – на последней строчке.

Благодаря этой победе «Металлург» первым на Востоке обеспечил себе попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карпов (Яковлев) – 16:20 (5x5)     1:1 Берлёв (Горшков, Бучельников) – 22:16 (5x4)     1:2 Джонсон (Пресс, Юров) – 29:05 (5x4)     1:3 Юров (Минулин, Хабаров) – 31:31 (5x5)     2:3 Бучельников (Аноховский) – 35:33 (5x5)     2:4 Акользин (Юров) – 38:02 (5x5)    
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