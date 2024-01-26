«Металлург» стал пятой командой, обеспечившей себе участие в Кубке Гагарина – 2024

«Металлург» благодаря победе в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над владивостокским «Адмиралом» (4:2) стал пятой командой, которая обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«Металлург» стал первой командой от Востока, которая досрочно гарантировала себе участие в весенней стадии соревнований. Подопечные Андрея Разина попробуют свои силы в плей-офф в 16-й раз подряд.

Ранее в плей-офф пробились четыре клуба Западной конференции: первым это сделал ярославский «Локомотив», а следом за ним санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак»

Напомним, «Металлург», набрав 80 очков в 57 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующих двух матчах подопечные Разина продолжат выездную серию на Дальнем Востоке играми с «Амуром» (28 и 29 января).