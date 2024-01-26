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Нападающий «Амура» Панюков объяснил третье поражение кряду от «Салавата Юлаева»

Нападающий «Амура» Панюков объяснил третье поражение кряду от «Салавата Юлаева»
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26-летний российский нападающий хабаровского «Амура» Кирилл Панюков высказался о третьем кряду поражении команды от «Салавата Юлаева» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Матчи с Уфой получились разными. На выезде и здесь в первой игре шли «кость в кость». Сегодня нам не хватило свежести, эмоций, но тем не менее надо черпать в себе силы и переламывать эту неудачную серию. Работаем, поддерживаем друг друга, и всё наладится», — приводит слова Панюкова пресс-служба «Амура» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Панюков после обмена из «Авангарда» провёл уже 20 матчей в составе «Амура», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при показателе полезности «-3».

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