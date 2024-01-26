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Сумеет ли ЦСКА с пятой попытки впервые обыграть СКА в этом сезоне КХЛ?

Сумеет ли ЦСКА с пятой попытки впервые обыграть СКА в этом сезоне КХЛ?
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Сегодня, 26 января, в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА в армейском дерби примет ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли ЦСКА с пятой попытки впервые обыграть СКА в этом сезоне КХЛ?»

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались четыре раза. Во всех четырёх встречах победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2, 2:0). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).

ЦСКА сыграл 54 матча, где набрал 61 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 75 баллами в активе находится на третьей строчке таблицы Запада.

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