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«Минусов у него нет». Форвард «Спартака» Мальцев — об игре Цыплакова

«Минусов у него нет». Форвард «Спартака» Мальцев — об игре Цыплакова
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался об успешной игре своего одноклубника Максима Цыплакова в текущем сезоне КХЛ.

«Думаю, он развивается с каждым голом, нарабатывает. Я не верю в какое-то везение, его голы — трудовые, он и в меньшинстве забивал. Это всё через работу. На тренировках его не сдвинуть с места, у него хороший бросок. Это, наверное, всё, что и надо в хоккее (смеётся). Хорошо сохраняет шайбу, бросает, в защите двусторонний, минусов у него нет», — приводит слова Мальцева пресс-служба КХЛ.

Цыплаков отметился покером в недавнем матче с московским «Динамо» (6:3). Нападающий стал автором самого быстрого покера со старта матча в истории КХЛ. На это хоккеисту потребовалось 26 минут 58 секунд. Форвард в текущем сезоне КХЛ провёл 54 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 12 голевых передач, набрав в общей сложности 41 очко.

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