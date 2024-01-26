Мозякин — об отъезде молодых хоккеистов в НХЛ: им нужно добавлять, я не против

Олимпийский чемпион, ныне тренер «Металлурга» Сергей Мозякин высказался о желании молодых хоккеистов магнитогорского клуба уехать в Северную Америку.

«Им нужно добавлять. Я не против, чтобы они уезжали. Молодые ребята, почему им не попробовать? Если у них что-то не получится, дверь в „Металлурге“ всегда открыта и они могут вернуться», — приводит слова Мозякина ТАСС.

Отметим, что по окончании сезона контракты с «Магниткой» истекут у 20-летних хоккеистов Данилы Юрова и Никиты Гребёнкина.

Напомним, Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.