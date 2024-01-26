Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мозякин — об отъезде молодых хоккеистов в НХЛ: им нужно добавлять, я не против

Мозякин — об отъезде молодых хоккеистов в НХЛ: им нужно добавлять, я не против
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион, ныне тренер «Металлурга» Сергей Мозякин высказался о желании молодых хоккеистов магнитогорского клуба уехать в Северную Америку.

«Им нужно добавлять. Я не против, чтобы они уезжали. Молодые ребята, почему им не попробовать? Если у них что-то не получится, дверь в „Металлурге“ всегда открыта и они могут вернуться», — приводит слова Мозякина ТАСС.

Отметим, что по окончании сезона контракты с «Магниткой» истекут у 20-летних хоккеистов Данилы Юрова и Никиты Гребёнкина.

Напомним, Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

Материалы по теме
«Металлург» стал пятой командой, обеспечившей себе участие в Кубке Гагарина — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android