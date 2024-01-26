«Металлург» вышел в плей-офф 32-й раз подряд

«Металлург» благодаря победе в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над владивостокским «Адмиралом» (4:2) стал пятой командой, которая обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«Металлург» стал первой командой от Востока, которая досрочно гарантировала себе участие в весенней стадии соревнований.

Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, «Металлург» вышел в плей-офф 32-й раз подряд.

Ранее в плей-офф пробились четыре клуба Западной конференции: первым это сделал ярославский «Локомотив», а следом за ним санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак».

Напомним, «Металлург», набрав 80 очков в 57 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.