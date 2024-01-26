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«Вашингтон» делит второе место по победам в одну шайбу в нынешнем сезоне

«Вашингтон» делит второе место по победам в одну шайбу в нынешнем сезоне
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«Вашингтон Кэпиталз» делит второе место в НХЛ по победам в одну шайбу в нынешнем сезоне, сообщает NHL Network.

Всего таких побед у подопечных Спенсера Карбери 13. Такое же количество у «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз». Лидерами по данному показателю являются клубы «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» — по 15 побед.

«Вашингтон» располагается на 11-й строчке, набрав 50 очков в 46 играх. В следующем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Даллас Старз». Встреча состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» 27 января в 22:00 мск.

Ранее журналистка Кристен Шилтон в статье на сайте ESPN оценила неудачную игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в текущем сезоне.

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