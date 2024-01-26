Защитник «Амура» установил рекорд сезона по силе броска в КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила данные по силе броска в нынешнем сезоне.

«Защитник «Амура» Кирилл Спиценко установил рекорд сезона и, пожалуй, всего времени, когда шайбы стали измерять силу броска. В домашней игре с «Нефтехимиком» скорость его броска от синей линии достигла 174,5 км/ч. В топ-5 попал ещё один представитель хабаровской команды – форвард Сергей Лапин», — сказано в сообщении КХЛ.

Фото: КХЛ

В текущем сезоне 24-летний игрок обороны хабаровского клуба сыграл 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с четырьмя минутами штрафа.

«Амур» с 53 очками после 55 матчей находится на 10-м месте в турнирной таблице Востока. В следующем матче дальневосточный клуб сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 28 января.